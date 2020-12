Social – Lukaku ligio al dovere: per l’Inter non guarderà nemmeno i “suoi” Lakers

Romelu Lukaku non sgarra mai, nemmeno per un’altra delle sue passioni, il basket. Il colosso belga infatti, grande tifoso dei Los Angeles Lakers, freschi vincitori del titolo NBA, non potrà godersi la prima partita della nuova stagione a causa del fuso orario.

I Lakers di LeBron James infatti giocheranno questa notte e Lukaku, da vero professionista, non si priverà di preziose ore di sonno in vista della trasferta di domani contro il Verona. Come sottolineato dallo stesso numero 9 sul proprio profilo Twitter, si godrà poi con calma gli highlights della partita domani mattina quando si sveglierà.

