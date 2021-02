Social – Marchisio elogia Barella: “Giocatore maturo e completo. Fortunata l’Inter e la Nazionale”

Nicolò Barella è in continua crescita e la rete contro la Fiorentina gli fa stabilire un nuovo record in Serie A, ben tre reti e cinque assist in questa stagione. La crescita dell’ex centrocampista del Cagliari viene ripetuta spesso e molti lo considerano il miglior centrocampista italiano in circolazione.

A complimentarsi con lui anche Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, che sul suo profilo Twitter ha così commentato: “Da ex centrocampista non posso che ammirare la crescita costante e il talento di Nicolò Barella. Giocatore giovanissimo, maturo e completo. Fortunati gli interisti, ancor di più fortunata la nostra Nazionale“.

