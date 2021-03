Arturo Vidal suona la carica in vista del match che andrà in scena tra poco tra Inter e Atalanta a San Siro. Il centrocampista cileno dovrebbe giocare titolare al fianco di Barella e Brozovic, prendendo così il posto di Christian Eriksen che potrebbe entrare di conseguenza a gara in corso. “Pronti per la battaglia” questo il messaggio di Vidal tramite un post nel suo profilo Instagram.