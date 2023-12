Sommer è MAGICO: i voti dei giornali alla sua prestazione

Le sue prestazioni in passato avevano già convinto gran parte degli scettici sul suo arrivo al posto di Onana. Contro il Napoli, però, Sommer ha voluto mostrare a tutti perché da anni è un portiere di alto livello internazionale.

Una serie di parate eccezionali, che hanno permesso all’Inter di mantenere la porta inviolata e che sono state esaltate anche dai quotidiani. Per La Gazzetta dello Sport, infatti, metà della vittoria nerazzurra è merito suo, grazie a delle parate strepitose, nelle quali si è dimostrato “reattivo come un razzo”, come scrive il Corriere dello Sport.

Per Tuttosport, Sommer è magico, con una prestazione in crescendo, a partire dalle ottime parate su Elmas, fino a quella incredibile su Kvaratskhelia.

Di seguito le pagelle complete dei quotidiani sportivi e quella di Passione Inter:

La Gazzetta dello Sport 8 – “Mezza vittoria è sua. Blocca Elmas in avvio, lo stoppa nuovamente al 20′, poi è fenomenale su Kvara impedendo l’1-1. Nel silenzio, è una certezza”.

Corriere dello Sport 7 – “Pronti, via dal sette un bolide da fuori di Elmas al 3’. E al 19’ si ripete su Elif, in area. Grande sul serio è la parata al 13’ del secondo tempo su Kvara: reattivo come un razzo”.

Tuttosport 8 – “Prestazione maiuscola fatta di giocate sublimi, movimenti giusti, un gol che è un capolavoro in un momento in cui le cose rischiavano di complicarsi”.

Passione Inter 8 – “Subito autore di una parata strepitosa su Elmas. Poi si ripete sul macedone ed è altrettanto bravo in un altro paio di circostanze. In avvio di ripresa su Kvaratskhelia fa la più bella parata della sua esperienza nerazzurra fin qui. Compie un altro miracolo su Osimhen, anche se il nigeriano era in fuorigioco”.