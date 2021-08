Sorteggi Champions League 2021/2022: le squadre più pericolose per fascia

L'Inter parte in pole position dalla prima fascia

Con la conclusione dei playoff di Champions League di questa sera, è finalmente stato definito l'organico dei 32 club che prenderanno parte alla prossima edizione della massima competizione europea per club. Giovedì 26 agosto 2021, a Istanbul , si terranno i sorteggi della fase a gironi di Champions League: ma quali saranno le fasce in cui i 32 club sono stati suddivisi? E quali sono le squadre più temibili per ciascuna fascia? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Nella seconda fascia, la squadra più pericolosa di tutte sembrerebbe essere il Paris Saint-Germain: i parigini hanno potuto godere di una campagna acquisti caratterizzata dalla faraonica campagna acquisti, tra cui gli acquisti di Gianluigi Donnarumma e, soprattutto, di Lionel Messi, mettendo in mano a Mauricio Pochettino un vero e proprio arsenale di stelle. Tra le squadre della terza fascia, attenzione particolare potrebbe essere riservata allo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi: la squadra ucraina, in passato, ha già regalato delusioni europee all'Inter e ora, alimentata dalle idee di gioco dell'italiano, potrebbe rivelarsi nuovamente una compagine pericolosa. In quarta fascia occhio al Wolfsburg, che, escluso il Milan (contro cui l'Inter non potrà giocare nei gironi) è la squadra appartenente al campionato più importante tra quelle coinvolte in tale fascia. Un possibile girone di ferro, per l'Inter, potrebbe dunque essere il seguente: INTER, Paris Saint-Germain, Shakhtar Donetsk, Wolfsburg.