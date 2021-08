Mercato – Inter, in Portogallo confermano: Lazaro andrà al Benfica

L'esterno austriaco lascia il club nerazzurro dopo un biennio negativo

Antonio Siragusano

Grazie al successo del Benfica di martedì sera in Champions League contro il PSV Eindhoven che è valso ai portoghesi l'accesso automatico alla fase a gironi di Champions League, Valentino Lazaro dopo un lunghissimo corteggiamento si è convinto ad accettare l'offerta dei lusitani. L'esterno austriaco, che non rientrava più nel progetto nerazzurro, lascerà sostanzialmente a titolo definitivo l'Inter, ponendo fine ad un'esperienza in Italia per lui fallimentare.

Sbarcato a Milano nell'estate 2019, Lazaro aveva avuto subito grosse difficoltà a trovare spazio nei primi sei mesi con Antonio Conte, a tal punto da essere spedito nel gennaio 2020 in prestito al Newcastle. Stessa sorte la stagione successiva, ancora una volta bocciato dal tecnico leccese e spedito in prestito in Germania al Borussia M'Gladbach. Rientrato ad Appiano Gentile dopo un Europeo non positivo con l'Austria, l'esterno stava trattando già da qualche settimana con il Benfica, in attesa di capire se avrebbe giocato o meno la prossima Champions League.

Grazie al passaggio ai gironi della nuova edizione della formazione portoghese, Valentino Lazaro ha accettato un'offerta che da tempo il Benfica gli aveva recapitato. Per quanto riguarda la formula, questa mattina Record ha confermato le indiscrezioni di mercato di ieri: sarà un prestito biennale con obbligo di riscatto per il Benfica ad 8,5 milioni di euro. L'austriaco è ad un passo dalla firma e l'Inter tutto sommato potrà dirsi soddisfatta per essersi liberata di un altro esubero ingombrante dopo Joao Mario.