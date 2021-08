GdS – Correa è un nuovo calciatore dell’Inter: la firma e il numero di maglia

Finalmente Inzaghi questo pomeriggio abbraccerà il suo pupillo ad Appiano Gentile

Antonio Siragusano

Affare fatto: Joaquin Correa è un nuovo calciatore dell'Inter! Dopo essere sbarcato a Milano ieri pomeriggio alle 17.40 ed aver svolto le visite mediche, il fantasista argentino ha firmato in serata il nuovo contratto che lo legherà all'Inter per 4 anni presso l'hotel in zona San Siro che l'ha ospitato per la sua prima notte da interista e dove ha cenato insieme ai direttori Beppe Marotta e Piero Ausilio, con la presenza del suo agente Lucci. Albergo in cui tra l'altro ha avuto modo di conoscere Edin Dzeko ed Ivan Perisic.

"Sono felice di essere qui, non vedevo l’ora, ho sempre voluto l’Inter", sono state queste le prime parole pronunciate dal Tucu al suo arrivo a Milano. Un sogno che l'argentino nutriva da quel lontano provino fatto con l'Inter nel 2012 e che dopo anni di lavoro è riuscito a coronare, grazie anche alla presenza in panchina di Simone Inzaghi che lo ha fortemente voluto. Confermata l'operazione di mercato da 5 milioni di euro per il prestito, 25 per l'obbligo di riscatto più un milione di bonus che andrà alla Lazio.

Correa guadagnerà 3,5 milioni a stagione per i prossimi 4 anni e presumibilmente verrà annunciato nella giornata di oggi come nuovo acquisto dal club nerazzurro. Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, dovrebbe prendere con ogni probabilità la maglia numero 16 già indossata con la selezione Argentina attualmente occupata in nerazzurro da Salcedo, dato però in uscita. Questo pomeriggio il Tucu è atteso alle 15.00 a braccia aperte da Inzaghi per l'ultimo allenamento della squadra prima della partenza a Verona, trasferta che dovrebbe vederlo già a disposizione dalla panchina.