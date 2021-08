Mercato – L’Inter studia il colpo last minute: Keita, Scamacca e… Nandez in corsa!

Il club nerazzurro potrebbe ancora piazzare qualche ultimo colpo in entrata

E se il mercato dell' Inter non si fosse definitivamente chiuso con l'acquisto dalla Lazio di Joaquin Correa? Secondo quanto riportato stamattina da La Gazzetta dello Sport , infatti, Ausilio e Marotta starebbero ancora studiando un possibile ultimo colpo da regalare a Simone Inzaghi. A lasciare aperta la porta ad un ultimo movimento potrebbe essere innanzitutto l'incertezza che regna sovrana intorno alle condizioni di Alexis Sanchez, per il quale è stato realizzato un programma di recupero concordato dal dottor Volpi e dal professor Cugat , ma che ancora non prevede una data affidabile per il suo ritorno in campo.

Il club al momento sta dunque valutando se rimanere con Martin Satriano come quinto attaccante e completare il suo percorso di crescita nel giro della prima squadra di Simone Inzaghi, o se spedire l'uruguaiano in prestito e cogliere un'opportunità da ultima settimana di mercato. A tal proposito i nomi utili potrebbero essere quelli di Gianluca Scamacca in uscita dal Sassuolo, seguito anche da Hellas Verona ed Eintracht Francoforte ; oppure attenzione al profilo di Keita Balde, ex nerazzurro che tornerebbe di corsa ad Appiano Gentile con un allenatore che già conosce dai tempi della Lazio.

Ma non solo in attacco, dove saranno decisive nelle prossime ore le riflessioni della dirigenza intorno alle condizioni di Alexis Sanchez, perché acche a centrocampo secondo la rosea qualcosa potrebbe ancora succedere. Qualora all'Inter dovessero arrivare delle richieste per uno dei tanti centrocampisti in rosa, non si esclude un ritorno di fiamma per Naithan Nandez, sedotto e abbandonato con l'arrivo di Dumfries nei giorni scorsi. In questo ragionamento non rientra però Agoume, per il quale è già previsto il prestito in Francia.