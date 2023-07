Nasce la nuova Serie A. Mercoledì 5 luglio, alle 12, sarà sorteggiato il calendario del campionato 2023/2024. Anche quest’anno il calendario sarà asimmetrico e quindi verranno sorteggiate sia andata che ritorno. Ecco tutte le info di cui hai bisogno.

Date Serie A 2023/2024

Il nuovo campionato prenderà il via nel weekend del 20 agosto e si chiuderà il 26 maggio. Ci sarà un solo turno infrasettimanale, il 27 settembre, mentre le soste per le nazionali saranno quattro: il 10 settembre, il 15 ottobre, il 19 novembre e il 24 marzo. Niente sosta a Natale, invece: si giocherà una giornata il 23 dicembre (sabato), un’altra il 30 (altro sabato) e infine il 6 gennaio (domenica), per poi lasciare spazio alla Supercoppa Italiana che nel nuovo format vedrà protagoniste Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina.

I criteri del sorteggio calendario Serie A

Come detto è confermata la novità introdotta la scorsa stagione con il calendario asimmetrico. Anche quest’anno ci saranno poi alcuni criteri da rispettare nel sorteggiare gli accoppiamenti.

1 – vietate più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per ciascun girone;

2 – nel caso in cui ci siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta;

3 – alternanza assoluta degli incontri in casa e in trasferta per le seguenti coppie di società: Empoli-Fiorentina, Inter-Milan, Juventus-Torino, Lazio-Roma, Napoli-Salernitana;

4 – in tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza;

5 – nella 1a, nella 2a e nella 38a giornata, nel turno infrasettimanale feriale (6a giornata) e nella giornata che lo precede (5a giornata) le gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma non sono possibili, così come i derby di Milano, Roma e Torino e quelli campano e toscano;

6 – gli stessi incroci non sono possibili nella 19a giornata, in quanto potrebbero coinvolgere squadre impegnate in Supercoppa Italiana e il recupero della sfida sarebbe poi obbligatoriamente in un turno infrasettimanale;

7 – tutti i derby si disputeranno in giornate differenti;

8 – le società partecipanti alla Champions non si incontrano tra loro né incontrano le società partecipanti all’Europa e alla Conference League nelle giornate comprese tra due turni di Competizioni Uefa.

Regolamento

Oltre alla conferma del calendario asimmetrico, resta lo spareggio in caso di arrivo a pari punti per assegnare lo scudetto e decretare le retrocessioni in Serie B. Per gli altri piazzamenti resta la regola degli scontri diretti o classifica avulsa e quindi i consueti criteri successivi.

Dove vedere sorteggio calendario Serie A 2023/2024

Sarà possibile seguire il sorteggio live con noi sul nostro canale YouTube. In alternativa sarà trasmesso da DAZN e dal canale della Lega Serie A.