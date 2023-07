Giornata piuttosto movimentata per il mercato dell’Inter che con l’avvicinarsi dell’inizio del lavori in ritiro per la nuova stagione mette il piede sull’acceleratore. Facciamo il punto della situazione con gli aggiornamenti principali di queste ore, andando in ordine di ruoli coinvolti.

Mercato Inter, portieri: il Manchester United fa l’offerta per Onana

Questione apertissima tra i pali dell’Inter con Cordaz pronto a volare in Arabia Saudita insieme a Brozovic, Handanovic al momento senza contratto e Onana nel mirino del Manchester United che infine ha presentato la propria offerta. Non sufficiente al momento, la forbice è ampia e la dirigenza interista si aspetta un rilancio. In caso di addio l’Inter rimane concentrata su profili di esperienza e due giovani su tutti: Trubin e Mamardashvili, sul quale va segnalato l’interessamento anche del Bayern Monaco.

Mercato Inter, difesa: ecco Bisseck

La notizia più importante in difesa riguarda il giovane Yann Bisseck di cui ieri è stato di fatto confermato l’arrivo dall’Aarhus. La novità di giornata riguarda lo sbarco a Milano del tedesco, previsto per l’inizio della prossima settimana: visite, firme e poi dovrebbe mettersi subito a disposizione di Simone Inzaghi. Nel frattempo riprende quota la candidatura di Demiral per occupare la casella lasciata libera da Milan Skriniar, ma l’Atalanta fa muro di fronte alla richiesta interista di prestito.

Mercato Inter, centrocampo: colpo Frattesi!

Salutato Brozovic, la dirigenza nerazzurra ha piazzato il tanto atteso affondo per Davide Frattesi ormai ad un passo. Accordo in chiusura per il centrocampista che era da tempo in cima alla lista. Gli uomini mercato interisti nel frattempo però hanno mosso passi molto concreti su Samardzic dell’Udinese, non scartando anche altre piste come Pereyra e Kamada a parametro zero. Un altro innesto, in effetti, numericamente serve.

Mercato Inter, attacco: tutto su Lukaku

Poco da dire in attacco. L’Ad Antonello ha di fatto confermato che la priorità assoluta è il ritorno di Lukaku. A breve è previsto un ulteriore vertice nel quale verrà recapitata un’offerta di prestito con obbligo di riscatto per circa 30 milioni di euro complessivi. Il belga ha già fatto ampiamente capire di volere solo l’Inter, il Chelsea per ora tiene il punto. Ma c’è fiducia e tutti vogliono andare a dama entro il 13 luglio, giorno in cui inizieranno i lavori ad Appiano Gentile.