L’Inter attende il secondo atto della doppia sfida degli ottavi con l’Atletico Madrid, con il vantaggio della vittoria 1-0 nella gara d’andata. L’obiettivo dei nerazzurri è il passaggio del turno per partecipare al sorteggio di Nyon che definirà il tabellone della Champions League, dai quarti fino alla finale.

Champions League 2023/24: le squadre qualificate agli ottavi

In attesa delle ultime partite degli ottavi di finale, ecco quali sono le 4 squadre qualificate ai quarti di Champions League 2023/24:

Bayern Monaco

Real Madrid

Paris Saint-Germain

Manchester City

DA DEFINIRE

Barcellona/Napoli

Arsenal/Porto

Atletico Madrid/INTER

Borussia Dortmund/PSV

Quarti Champions League 2023/24: data, luogo e orario dei sorteggi

Il sorteggio dei quarti di finale di Champions League 2023/24 andrà in scena venerdì 15 marzo 2024 a Nyon, dalle ore 12, come di consueto nella sede dell’Uefa in Svizzera.

Champions League 2023/24: le date della fase a eliminazione diretta

Quarti di finale: andata 9-10 aprile 2024; ritorno 16-17 aprile 2024

andata 9-10 aprile 2024; ritorno 16-17 aprile 2024 Semifinali: andata 30 aprile-1º maggio 2024; ritorno 7-8 maggio 2024

andata 30 aprile-1º maggio 2024; ritorno 7-8 maggio 2024 Finale: 1º giugno 2024 a Wembley

Champions League 2023/24: il regolamento dei quarti

Per quanto riguarda il regolamento dei quarti di finale di Champions League 2023/24 non ci saranno vincoli in merito ai possibili accoppiamenti. Pertanto, sarà possibile la sfida tra squadre della stessa nazione o per squadre appartenenti allo stesso girone. Inoltre, verrà definito il tabellone completo fino alla finale di Wembley.

Le diffide dei giocatori, invece, esse saranno valide fino ai quarti di finale, per poi vedere azzerato tutto dalle semifinali in poi.

Champions League 2023/24: dove vedere i sorteggi dei quarti

Sarà possibile seguire in diretta i sorteggi dei quarti di finale di Champions League 2023/24 su diverse piattaforme, sia in tv che in streaming.

Gli accoppiamenti da Nyon verranno trasmessi sia in chiaro su Canale 5 e Uefa.com, che tramite abbonamento sulle seguenti tv e piattaforme: Prime Video, Mediaset Infinity, Sky e Now.