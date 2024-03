La fase a eliminazione diretta della Champions League è entrata nel vivo, con 4 squadre già qualificate ai quarti di finale, in attesa di conoscere quale sarà l’altro quartetto che parteciperà al sorteggio di Nyon di venerdì prossimo

Cambiano, allora, le percentuali di vittoria delle varie squadre, come raccontano i dati di Opta Analyst, basati sulle proiezioni dei dati Opta.. La favorita assoluta è il Manchester City, che ha oltre il 30,46% di possibilità di lauerarsi nuovamente campione, tallonata dal Real Madrid (16,70%).

Tenuta in grande considerazione anche l’Inter, terza favorita con il 16,55%, davanti a due squadre già qualificate ai quarti come PSG (10,67%) e Bayern Monaco (9,44%). Eliminata la Lazio, l’altra italiana rimasta, il Napoli è penultima con l’0,98%, davanti solo all‘Atletico Madrid (0,91%), avversario proprio dei nerazzurri.

Tra le altre italiane il Napoli si posiziona 13° con l’1,62% e la Lazio 15° con lo 0,40%.