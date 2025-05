Spareggio a San Siro: l’annuncio UFFICIALE della Lega

Manca soltanto ancora una partita prima della fine di questo campionato di Serie A e il Napoli mantiene ancora un punto di vantaggio sull’Inter. Nell’ultimo turno i nerazzurri saranno impegnati a Como mentre i partenopei ospiteranno il Cagliari allo stadio Maradona.

In caso di pareggio della squadra di Inzaghi e di sconfitta di quella di Conte, arriverebbero entrambe prime a quota 79 e si dovrà quindi giocare lo spareggio per decretare il vincitore. Da regolamento si dovrebbe disputare a San Siro per la miglior differenza reti dell’Inter ma la realtà sarà differente.

Per ragioni di ordine pubblico non si potrà giocare a Milano come spiega a Radio anch’io Sport, il presidente della Lega, Ezio Maria Simonelli: “Al momento a Milano, come dovrebbe essere da regolamento, non si può giocare perché c’è un provvedimento che lo vieta. Se dovesse rimanere tutto così credo che Roma sarebbe l’unica soluzione possibile e si giocherebbe lunedì 26 maggio”.