L’ASSURDO dato che spiega perché l’Inter ha perso lo Scudetto

Non è ancora matematicamente finita, ma il pareggio contro la Lazio è stata una dura mazzata per l’Inter di Simone Inzaghi, che ha perso una grande occasione per superare il Napoli in classifica. Ora a una giornata dalla fine, i partenopei sono sopra di un punto a una giornata dalla fine e giocheranno contro un Cagliari già salvo.

Tanti rimpianti per i nerazzurri, per una gara che è stata per certi versi il simbolo della stagione nerazzurra. Oltre ad aver confermato il problema cronico negli scontri diretti, ancora una volta la squadra di Inzaghi ha subito una rimonta in stagione.

Sono 6 le partite in questo campionato con un copione simile e, in totale, sono costate ben 12 punti all’Inter. Un dato che aumenta ancora di più il rammarico e che testimonia come in Serie A ai nerazzurri sia mancato qualcosa a livello difensivo e di tenuta mentale.

Queste le 6 partite che hanno visto l’Inter non in grado di vincere dopo essere andata in vantaggio: