5 cose che (forse) NON hai visto in Inter-Lazio

L’Inter spreca una grossa opportunità di potersi prendere il primo posto in classifica pareggiando 2-2 con la Lazio nell’ultima partita della stagione a San Siro. I nerazzurri non approfittano della frenata del Napoli che ha mancato anch’esso la vittoria a Parma e si è dovuto accontentare di un pari a reti bianche ma resta in vetta.

Di seguito come sempre vi proponiamo alcune osservazioni e spunti che potrebbero esservi sfuggiti guardando questa partita Inter-Lazio della 37^ giornata del campionato di Serie A, ve ne elenchiamo cinque.