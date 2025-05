Cinque cose che abbiamo imparato da Inter-Lazio 2-2

Nell’ultima partita a San Siro prima della fine della stagione, l’Inter deve accontentarsi di un solo punto nella sfida contro la Lazio che termina 2-2. Ai nerazzurri non bastano le reti di Bisseck e Dumfries per riuscire ad avere la meglio sulla formazione biancoceleste che ha risposto con la doppietta di Pedro.

Dopo questa gara valida per la 37^ giornata del campionato di Serie A, proviamo ad analizzare alcuni spunti emersi dal match come di consueto qui su Passione Inter. Ecco elencate cinque cose che abbiamo imparato dal pareggio per 2-2 in Inter-Lazio, che ha lasciato un po’ di amaro in bocca alla squadra di Inzaghi.