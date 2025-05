La data UFFICIALE dello spareggio fa infuriare i tifosi dell’Inter

Nella giornata di oggi, il Consiglio di Lega Serie A ha deciso le date dell’ultima giornata di campionato, con Como-Inter e Napoli-Cagliari, che si giocheranno in contemporanea. Inoltre, è stata ufficializzata anche la data dell’eventuale spareggio Scudetto.

La gara dovrebbe disputarsi lunedì 26 maggio, a 5 giorni dalla finale di Champions League. Una scelta che non è andata giù ai tifosi nerazzurri sui social, con diversi commenti che hanno sottolineato come si tratti di una mancanza di tutela nei confronti dell’Inter.

Questi alcuni commenti su X:

Quindi partita spostata al venerdìcome voleva sto signore in caso di spareggio che non ci sarà non sarà più san siro la sede episodi da febbraio contro l Inter Ds parte di un paio di arbitri napoletani in campo e var che hanno paura di arbitrare il napoli strana la Marottaleague pic.twitter.com/nPeKd07Mfc