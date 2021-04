Spezia-Inter, designato l’arbitro Chiffi: i precedenti con le due squadre

Sono uscite le designazioni ufficiali della 32esima giornata di Serie A

Con il caos esploso nella giornata odierna legato alla creazione della Superlega, sono chiaramente passati in secondo piano tutti gli altri temi legati al campo. Mercoledì sera, ad esempio, l' Inter tornerà a giocare nel turno infrasettimanale contro lo Spezia in trasferta, dopo il pareggio ottenuto ieri sera contro il Napoli per 1-1. Per questo motivo nel pomeriggio sono state diffuse le designazioni ufficiali del 32esimo turno di Serie A che i nerazzurri giocheranno in Liguria mercoledì sera alle 20.45.

Sarà Daniele Chiffi dunque ad arbitrare il match tra Spezia e Inter, mentre Longo e Bottegoni saranno i due assistenti. Quarto uomo Volpi, mentre l'esperto Valeri e Giallatini saranno in postazione Var. Per il giovane fischietto della sezione di Padova si tratta della terza direzione in assoluto in Serie A con l'Inter in campo. La prima volta, nella scorsa stagione, i nerazzurri pareggiarono 2-2 contro il Parma, mentre quest'anno ha assistito alla vittoria sul Genoa per 3-0 dello scorso febbraio. Due incroci anche con lo Spezia nella massima divisione: la sconfitta dell'andata contro la Lazio e l'incredibile vittoria dei liguri sul Milan del girone di ritorno.