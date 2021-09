UFFICIALE – Ecco Digitalbits, terzo sponsor dell’Inter: i dettagli dell’accordo

Un accordo pluriennale da 85 milioni di euro per l'Inter

Tutto ufficiale. Arriva anche il terzo sponsor, quello di manica, per l' Inter . Dopo l'accordo con Socios.com e la conferma di Lenovo , ecco Digitalbits . I nerazzurri hanno stipulato un accordo pluriennale del valore di 85 milioni di euro con Zytara Labs, azienda che sviluppa prodotti e piattaforme innovativi che utilizzano i protocolli blockchain come, appunto, DigitalBits. Queste le parole del CEO Corporate Alessandro Antonello :

"Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Zytara come nostro nuovo partner globale e di entrare a far parte dell’ecosistema DigitalBits che sarà anche il nostro nuovo sleeve sponsor. L’accordo riflette la volontà dell’Inter di definire uno standard globale di eccellenza tecnologica. Se le esperienze digital-first sono fondamentali per tutte le società sportive, la nostra partnership punta più in alto. Grazie al digital banking di Zytara e alla tecnologia blockchain, saremo in grado di aumentare la nostra portata globale per raggiungere il pubblico più giovane e digitalmente più avanzato".