Antonello a 360° sulla situazione societaria: “Obiettivo 80 milioni di saldo attivo”

L'ad nerazzurro: "Puntiamo ai 30 milioni di euro all'anno dalla maglia"

BILANCIO 2020-2021 - "Registrerà una perdita significativa, circa 70-80 milioni di euro in meno di ricavi da stadio: è stato il primo esercizio pieno in cui abbiamo subito gli effetti Covid. Per questo motivo, tutti noi auspichiamo a una riapertura al pubblico con il green pass, se così non dovesse essere sarebbe un duro colpo".