De Vrij: “Vogliamo confermarci, stiamo lavorando. Nuova maglia? Mi piace molto”

L'olandese si allena ad Appiano Gentile da un paio di giorni

I suoi compagni hanno raggiunto Appiano Gentile già da diversi giorni, Stefan de Vrij - di rientro dalle vacanze dopo gli impegni con le Nazionali - invece ci è tornato due giorni fa: quanto basta per rituffarsi nella nuova stagione, peraltro ritrovando Simone Inzaghi che ha già conosciuto alla Lazio . E' proprio da qui che parte la sua intervista ai microfoni di Inter TV, proprio dall'allenatore: "Mi sono trovato molto bene quegli anni alla Lazio con lui, quindi sono molto contento del suo arrivo", commenta. Inzaghi, peraltro, che ripartirà dallo stesso modulo e da simili princìpi rispetto a quelli che hanno guidato l'Inter alla vittoria dello Scudetto : "Penso che questo sia un vantaggio perché il gruppo c'è ed è rimasto compatto, quindi è una buona cosa", dice de Vrij.

"Che effetto fa tornare alla Pinetina da campioni? Ovviamente è una cosa bellissima che ci siamo goduti, ora però comincia la nuova stagione e vogliamo confermarci, continuiamo a lavorare per farlo - continua de Vrij, rispondendo a delle domande sull'essere i campioni in carica e sul dovere di difendere il titolo - Ho tantissima voglia, ovviamente. Cercherò di migliorarmi e di crescere come ho sempre fatto cercando di fare un percorso importante".