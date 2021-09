Dal nuovo sponsor al portiere titolare: le notizie più importanti di oggi

Tutte le notizie più importanti della giornata dal mondo Inter, riassunte in un solo articolo

Alessio Murgida

La pausa Nazionali ha congelato le situazioni di campo per i nerazzurri, la società però continua a muoversi. Tra le notizie più importanti di oggi troviamo quella dell'ufficialità dell'accordo per il terzo sponsor: DigitalBits. Vi spiegheremo questo e non solo nel consueto articolo riassuntivo con tutte le news dell'Inter: occhio, perché Handanovic rischia di perdere il posto...

NUOVO SPONSOR - I nerazzurri hanno stipulato un accordo di 4 anni dal valore di 85 milioni di euro con Zytara Labs, azienda che sviluppa prodotti e piattaforme innovativi che utilizzano i protocolli blockchain come, appunto, DigitalBits. Il logo di quest'ultima apparirà sulla manica della maglia dell'Inter. Il compenso, quindi, seguirà una media di 21,25 milioni di euro a stagione: una cifra che non riguarda il solo sponsor di manica, ma tutto l’accordo con Zytara. Queste sono state infatti le parole del CEO Corporate nerazzurro Alessandro Antonello: "L’accordo riflette la volontà dell’Inter di definire uno standard globale di eccellenza tecnologica. Se le esperienze digital-first sono fondamentali per tutte le società sportive, la nostra partnership punta più in alto. Grazie al digital banking di Zytara e alla tecnologia blockchain, saremo in grado di aumentare la nostra portata globale per raggiungere il pubblico più giovane e digitalmente più avanzato”.

HANDANOVIC RISCHIA IL POSTO? - La Gazzetta dello Sport ha riportato in mattinata una notizia molto interessante in chiave primo portiere. La società nerazzurra, infatti, non avrebbe messo in discussione Handanovic al momento; ma se gli errori del portiere sloveno dovessero presentarsi nuovamente, l'Inter non avrebbe nessuna paura a schierare Ionut Radu come portiere titolare. Lo staff tecnico di Simone Inzaghi è rimasto stupito dalla reattività e dalla bravura con i piedi da parte del calciatore rumeno, e in particolare il preparatore Zappalà. Ad aver chiuso alla cessione del giovane portiere, infatti, ci sarebbe stato lo stesso mister Inzaghi.

ONANA - Il portiere camerunese è attualmente il nome più caldo per il futuro della porta nerazzurra. L'Inter, infatti, acquisterà con ogni probabilità un nuovo numero uno la prossima stagione e Onana è il maggiore indiziato per ora. L'ex Barcellona, proprio oggi, ha ricominciato ad allenarsi con lo Jong Ajax in attesa del termine della squalifica, che cesserà il 4 novembre. La società nerazzurra, come riportato da Tuttosport, è già a lavoro per il camerunese: è l'obiettivo principale per sostituire Handanovic. Non è detto però che lo sloveno vada via da Milano: per lui, infatti, si potrebbe prospettare un ruolo alla Buffon degli ultimi anni alla Juventus.