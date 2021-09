Champions League, la lista scelta da Inzaghi per la fase a gironi

All'appello assente solamente Satriano per via del regolamento UEFA

La società nerazzurra ha comunicato i 24 giocatori della lista A dell'Inter che parteciperanno alla fase a gironi della prossima Champions League: la formazione di mister Inzaghi esordirà mercoledì 15 settembre a San Siro contro il Real Madrid per la prima giornata del girone D. Assente, tra i giocatori della prima squadra, solamente Martin Satriano che non potrà nemmeno essere inserito nella lista B. Infatti, il regolamento prevede che un giocatore possa essere inserito in quella lista soltanto se abbia avuto l'idoneità di giocare per il club interessato da almeno due anni. L'uruguaiano è stato acquistato dall'Inter in gennaio 2020, per questo motivo si dovrà aspettare gennaio 2022. Di seguito la lista completa: