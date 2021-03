Repubblica – Sponsor Inter, nessun riscontro su Samsung: si attendono novità

Nel giorno della presentazione del nuovo logo dell’Inter, con l’inizio di un’altra era all’interno della gloriosa storia nerazzurra, arrivano aggiornamenti per quanto riguarda il prossimo sponsor del club. Il look è stato cambiato ma non in maniera così definitiva, manca ancora un tassello importante: Pirelli infatti non apparirà più sulle maglie e la caccia al sostituto è aperta.

Il giornalista vicino all’ambiente Inter di La Repubblica Franco Vanni dà un aggiornamento sul futuro dello sponsor: non trovano riscontri le voci su un possibile inserimento di Samsung, una delle top aziende mondiali in ambito tecnologico. Manca dunque ancora il nome, che potrebbe uscire da settori non colpiti in maniera grave dalla pandemia.