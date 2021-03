Mercato – Dimarco sempre più dell’Hellas Verona: pronto il riscatto

La stagione di Federico Dimarco è decisamente positiva fino a questo momento: l’esterno dell’Hellas Verona è stato fortemente voluto nella scorsa sessione di mercato estiva da Ivan Juric in estate che ha dimostrato di avere grande fiducia. Le presenze dell’ex Inter infatti sono 25 in Serie A e 2 in Coppa Italia, condite da 5 assist e ben 4 gol, soprattutto partendo quasi sempre da titolare (circa il 75% delle occasioni).

Con il club nerazzurro alla ricerca di un rinforzo proprio sulla fascia sinistra (ruolo preferito di Dimarco), il nome del giocatore milanese si era diffuso negli ultimi giorni. L’Hellas però non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio mancino: come riporta il Corriere di Verona il club del presidente Maurizio Setti è pronto ad esercitare il riscatto. Saranno dunque versati 6,5 milioni di euro nelle casse dell’Inter, con i nerazzurri che non hanno alcun diritto di contro-riscatto. Dimarco è pronto a diventare definitivamente un giocatore dell’Hellas Verona.

