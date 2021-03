Il Barcellona ancora su Lautaro, Rac1: “Pronti a sfruttare le difficoltà dell’Inter”

Ci siamo, anzi ci risiamo. Dopo le sirene provenienti dall’Inghilterra per Romelu Lukaku, ecco che si presentano di nuovo puntuali le voci sul suo compagno d’attacco Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter già nella scorsa estata è stato al centro di pettegolezzi di mercato, essendo uno degli obiettivi primari del Barcellona. Il club nerazzurro però ha fatto muro, facendo sapere di voler puntare fortemente sul suo Toro, tanto da intavolare la trattativa per il rinnovo di contratto.

I blaugrana – dopo il cambio di proprietà – hanno ora messo nel mirino il fenomeno del calcio europeo Erling Haaland che sta incantando tutti a suon di gol. Dopo il piano A però c’è sempre il piano B, ed anche questa volta parla argentino ed è il numero 10 nerazzurro. Il rinnovo di Lautaro non è ancora arrivato e – secondo RAC1 – è il suo il nome in cima alla lista se non dovesse andare in porto l’operazione Haaland. Il Barcellona infatti è convinta di poterlo strappare viste le difficoltà economiche dell’Inter, e di tutti i club, dovuti alla pandemia.

