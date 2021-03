Inter, ecco il nuovo logo. Lo Chambly scherza: “Potevamo tenere il nostro”

Oggi è la stata la giornata della svolta, del cambio look, dell’inizio di una nuova era: l’Inter ha modificato il suo logo. Sempre con tinte ben definite neroazzurre, il club di Via della Liberazione ha voluto cambiare look dando il via anche alla campagna “I M Fc Internazionale Milano” presentata su tutti i social.

Naturalmente si sono subito scatenate le reazioni – sia positive che negative – sul nuovo logo: su tutti i social network ma non solo, l’Inter è una delle squadre più importanti al mondo ed ha suscitato l’interesse di tutti gli addetti ai lavori. In particolare a colpire l’attenzione è stato un tweet del Football Club de Chambly Oise, club francese militante in Ligue 2. Alla domanda: “Cosa ne pensate del cambio logo?”, la risposta – scherzosa – sta facendo il giro del web: “Avremmo potuto tenerci il nostro”. Il motivo è semplice: nel 2016 infati lo Chambly ha dovuto modificare il proprio stemma su richiesta proprio della stessa Inter in quanto troppo simili. I fondatori della squadra francese erano infatti due grandi tifosi nerazzurri.

