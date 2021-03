Nazionali – Vincono Belgio, Croazia e Slovacchia: Perisic e Skriniar in gol, Brozo e Lukaku a riposo

E’ una serata di Qualificazioni ai Mondiali del 2022 ampiamente soddisfacente, per i colori dell’Inter, quella che si è sviluppata questa sera, con le vittorie della Croazia, del Belgio e della Slovacchia nei rispettivi impegni contro Malta, Bielorussia e Russia. Un buon contingente interista è infatti oggi sceso in campo con le proprie Nazionali (tutte vincenti), regalandosi qualche soddisfazione anche in termini di gol realizzati.

Nel Gruppo H, la Croazia di Perisic e Brozovic batte per 3-0 la modesta rappresentativa di Malta: ad aprire le danze, per i croati, è proprio un gol del subentrato Perisic al 62esimo minuto, seguito dal rigore trasformato al 76esimo da Luka Modric e dalla rete finale di Brekalo al 90esimo. Non è invece sceso in campo Marcelo Brozovic, risparmiato dal ct Dalic. Ben più netta, invece, nel Gruppo E, è stata l’imposizione del Belgio sulla Bielorussia: un secco 8-0, con Romelu Lukaku che, per l’occasione, è rimasto in panchina. Più combattuta l’altra partita del Gruppo H, che ha visto la Slovacchia prevalere per 2-1 sulla Russia: i gol dell’interista Skriniar e di Mak rendono inutile il gol del brasilo-russo Fernandes.

Infine, va anche registrata la vittoria del Marocco per 1-0 contro il Burundi nelle Qualificazioni alla Coppa d’Africa 2021: gara che ha visto la partenza da titolare di Achraf Hakimi (ammonito) e il gol decisivo di Haddadi sullo scadere del primo tempo.

