Mercato – Occasioni low cost per la difesa: da Mandi a Maksimovic, quattro nomi in scadenza di contratto

E’ notizia di oggi che Suning – dopo aver approvato il bilancio semestrale in rosso per oltre 60 milioni di euro – abbia assicurato totale appoggio economico all’Inter: la notizia è confortante, ma non rassicura a lungo termine, per cui sono ancora in corso i contatti con tutti i soggetti interessati a entrare in società. Nel frattempo, è chiaro che sul mercato – la prossima estate – occorrerà muoversi con la massima oculatezza possibile, cogliendo tutte le occasioni che lo stesso mercato inevitabilmente presenterà. E sulle colonne di Tuttosport, almeno per quanto riguarda la difesa, vengono fatti alcuni nomi su cui i nerazzurri potrebbero puntare.

IL PRIMO NOME: MAKSIMOVIC >>>