Di Marzio – Inter, Ranocchia non rinnoverà a fine stagione: sondato Maksimovic

Favorito per una maglia da titolare in vista del match di sabato sera contro il Bologna alla luce dell’assenza di Stefan de Vrij ancora alle prese con il coronavirus, Andrea Ranocchia probabilmente a fine stagione saluterà l’Inter una volta per tutte. Il centrale umbro andrà infatti in scadenza di contratto e, dopo essere stato trattenuto da Antonio Conte la scorsa estate sebbene le numerose offerte ricevute, andrà alla ricerca di un’avventura in cui poter trovare più spazio per questi suoi ultimi anni di carriera.

Già alla ricerca di un sostituto sul mercato, l’Inter avrebbe subito sondato Nicola Maksimovic del Napoli, anche lui in scadenza di contratto. Come sottolineato da Gianluca Di Marzio le parti si sarebbero messe in contatto, specialmente perché il club nerazzurro ha intenzione di anticipare i tanti club che dalla Premier League si sarebbero già fatti avanti. Dal punto di vista tattico, il centrale potrebbe subito adattarsi ad una difesa a tre visto che in passato ha già ricoperto il ruolo di terzo centrale di destra.

