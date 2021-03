TS – Inter, in arrivo il prestito da 250 milioni dalla Goldman Sachs. Ma non c’è da festeggiare

Dopo aver affermato nel pomeriggio di ieri che al club verrà garantito ‘supporto finanziario’ anche in un momento così complicato per il proprio gruppo, Suning sta realmente per passare dalle parole ai fatti. La famiglia Zhang avrebbe deciso di affidare il futuro dell’Inter ad un prestito da 250 milioni di euro dalla Goldman Sachs, una delle banche d’affari più importanti al mondo con cui Suning ha intrattenuto rapporti di collaborazione negli ultimi anni, la quale era stata ad esempio regista del bond da 375 milioni in scadenza nel 2022 e che aveva ricevuto il mandato di trovare un socio sul mercato. Una soluzione, però, non definitiva, che lascia aperti ancora numerosi e imprevedibili scenari per il futuro.

Nulla da fare per Fortress, il gruppo che fino a pochi fa sembrava decisamente in vantaggio per finanziare il club nerazzurro. Come spiegato nella notizia ripresa questa mattina da Tuttosport, anche King Street Management – società statunitense di gestione di investimenti speculativi – stava per entrare in gioco negli ultimi giorni, prima che gli Zhang decidessero nuovamente di affidarsi alla Goldman Sachs. Non si tratta ancora di una manovra ufficiale, ma se dovesse essere confermata vorrebbe dire che Suning starebbe cercando ancora dei compratori ed avrebbe strappato il prestito proprio per garantire quel ‘supporto finanziario’ promesso nelle ultime settimane per traghettare il club verso le scadenze dei prossimi mesi.

