Inter, dagli stipendi pagati alla rata di Hakimi: i primi effetti del prestito da 250 milioni

Non si tratta di una soluzione definitiva, ma in attesa di nuovi investitori Suning riuscirà quantomeno a garantire quel supporto finanziario promesso nel Cda di ieri. Il gruppo di Nanchino avrebbe infatti deciso di affidarsi alla Goldman Sachs, la propria banca di fiducia con la quale stipulerà un prestito da 250 milioni di euro per rispettare tutte le scadenze economiche che l’Inter dovrà affrontare entro fine stagione.

Tra queste, ad esempio, Tuttosport questa mattina ne ha citate due in particolare, che trarranno immediatamente beneficio dal prestito in arrivo. Per prima cosa gli stipendi di gennaio che verranno subito garantiti a calciatori, staff tecnico e dipendenti. Senza dimenticare anche i famosi 13 milioni di euro che l’Inter dovrà versare al Real Madrid come prima rata per il pagamento di Achraf Hakimi, prelevato la scorsa estate proprio dai blancos.

L’INTER HA SONDATO MAKSIMOVIC >>>