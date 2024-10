Sport Mediaset – L’Inter ANTICIPA il colpo: c’è l’idea per gennaio

Nelle ultime settimane i dirigenti dell’Inter, con il direttore sportivo Piero Ausilio in prima persona, si stanno muovendo nell’ombra per provare a intavolare diverse trattative per possibili obiettivi a parametro zero. Tra i più interessanti per i nerazzurri c’è Jonathan Tah, in scadenza con il Bayer Leverkusen.

L’Inter, però, potrebbe anche accelerare le operazioni per battere la concorrenza. Come racconta Sport Mediaset, infatti, non è da escludere che il club provi a portare Tah a Milano già a gennaio. La società interista ci starebbe pensando: l’idea sarebbe quella di pagare un piccolo indennizzo ai tedeschi.