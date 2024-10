Roma-Inter, SCIOPERO del tifo UFFICIALE: cosa succederà

Mancano solo gli ultimi impegni per le nazionali in programma fra stasera e mercoledì, poi sarà tempo per tutti di pensare a Roma-Inter, gara valida per l’ottava giornata di Serie A che aprirà una settimana nella quale i nerazzurri sfideranno anche Young Boys e Juventus.

A proposito della gara dell’Olimpico, è stato annunciato ufficialmente uno sciopero del tifo di 15 minuti da parte degli ultras giallorossi. Lo ha annunciato la Curva Sud in un comunicato su Instagram:

“In occasione di Roma-Inter la Curva Sud resterà fuori – per far risaltare ancor più il dissenso vista l’importanza della partita – per quindici minuti ed in silenzio per protestare contro una dirigenza che, alle promesse, non sta facendo seguire i fatti. Bandiere vilipese, stemma mai restituito, disorganizzazione diffusa, merchandising approssimativo, scelta di persone inadeguate a rappresentare la Roma sotto tutti i profili, vista la loro non conoscenza della realtà romana, della storia dell’A.S. Roma, dei valori tradizionali dei Romanisti“.

“Per guidare la Roma non è sufficiente spendere soldi ma è necessario creare e rappresentare una società in cui ciascun Romanista possa rispecchiarsi e della quale essere orgoglioso. Poiché questo non sta avvenendo, si invitano i Romanisti di tutti i settori ad unirsi nella protesta. Famiglia Friedkin, esigiamo un cambio di rotta“.