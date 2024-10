Bastoni, l’ANNUNCIO del procuratore: “Sta da dio”

Il presente e il futuro di Alessandro Bastoni è colorato a forti, fortissime tinte nerazzurre. Giunto alla sesta stagione all’Inter, il difensore non ha alcuna intenzione di cambiare aria e vuole continuare a vincere con la Beneamata, dopo aver già portato a casa due scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe.

L’ennesima conferma arriva anche da Tullio Tinti, procuratore di Bastoni che ha parlato a Tuttomercatoweb: “È un campione, non ha bisogno di presentazioni. È super interista e sta da dio lì, è felice e non c’è nessun problema oggi. Il problema di andare via dall’Inter non c’è, abbiamo rinnovato un anno e mezzo fa ed è felicissimo, vuole togliersi tutte le soddisfazioni qui. Può vincere anche a livello europeo, perché l’Inter è una squadra molto competitiva. E lo stesso vale per la Nazionale”.