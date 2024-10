L’Inter sta cominciando a monitorare profili ritenuti interessanti per rinforzare l’organico, possibilmente di giovane età. È questa, infatti, la principale indicazione fornita da Oaktree alla dirigenza nel momento dell’insediamento e che in parte si è già intravista nell’ultimo calciomercato.

In particolare, il presidente Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio stanno guardando al ruolo di regista, per mettere a disposizione di Simone Inzaghi un’alternativa ad Hakan Calhanoglu. Secondo Calciomercato.com, Kristjan Asllani ha rinnovato da poco il suo contratto con il club nerazzurro fino al 2028, ma il prolungamento non significa permanenza assicurata, anche perché l’albanese classe 2002 ha mercato e dopo la terza stagione con l’Inter potrebbe fare altre scelte in merito al suo futuro.

Il nome che piace in Viale della Liberazione per l’eventuale sostituzione di Asllani arriva dalla Serie A ed è Reda Belahyane, centrocampista del Verona che ha compiuto 20 anni lo scorso giugno. Il marocchino intriga l’Inter a tal punto da farlo seguire di settimana in settimana, per monitorarne la crescita in termini di personalità e potenziale, due caratteristiche che non mancano al giovane talento.

Da vedere se questo forte interessamento si tramuterà in offerta, ma dipenderà anche dalle discussioni fra Inter e Asllani su una possibile interruzione del matrimonio.