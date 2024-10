Pastorello: “Acerbi e De Vrij? Ecco la verità sul futuro all’Inter”

Il futuro di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij è un argomento caldo in casa Inter. I due attuali difensori centrali a disposizione di Simone Inzaghi sono infatti in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2025 e il club nerazzurro dovrà fare delle riflessioni su entrambi, considerata anche la carta d’identità: entrambi spegneranno le candeline a febbraio, il primo compirà 37 anni e il secondo 33.

Federico Pastorello, procuratore sia di Acerbi che di De Vrij, ha parlato a Tuttomercatoweb del loro futuro in ottica calciomercato: “È ancora molto presto, ma ci sono delle clausole che sanciscono la fine o la continuità del rapporto. Il nostro dovere è tenere gli occhi aperti e, nel caso in cui la società decidesse di non tenere i ragazzi, trovare una soluzione adeguata. Ma entrambi sarebbero felici di rimanere“.