Altro stop per Lazaro, guaio muscolare durante il riscaldamento

Continua il periodo travagliato di Valentino Lazaro, esterno dell‘Inter ceduto in prestito al Borussia Moenchengladbach, che, nonostante la fiducia riposta in lui, non riesce a trovare continuità a causa di ripetuti problemi fisici.

Quella che doveva essere la stagione del riscatto infatti non sta decollando come era nei piani del calciatore, che ha si regalato ottime prestazioni, ma è stato anche tormentato dagli infortuni muscolari. L’ultimo questa sera, durante il riscaldamento prima del match contro l’Arminia Bielefeld. Come spiegato poi dal tecnico del Borussia, Marco Rose, il problema non sembra essere eccessivamente grave, ma è comunque una noia per Lazaro, che continua a fermarsi: “Valentino ha avuto problemi muscolari prima della gara e abbiamo deciso di non rischiarlo. Lo abbiamo visitato subito e non sembra nulla di preoccupante, forse uno stiramento. Ma non volevamo rischiare nulla e lo abbiamo tolto dalla formazione titolare”.

La speranza, anche dell’Inter, è quella che possa riprendersi presto e riesca a convincere il club tedesco a riscattarlo ed acquistarlo a titolo definitivo, così da poter reinvestire in giocatori più graditi ed adatti al nostro campionato.

