Accadde Oggi – 25 dicembre 1914, a Natale fioccano i gol: l’Inter travolge 12-1 la l’US Milanese

C’era un tempo in cui il calcio non andava mai in vacanza, specie a Natale. Perché se è vero che questa tradizione è sopravvissuta negli anni in Inghilterra grazie al cosiddetto “Boxing Day”, è anche da sottolineare come in Italia l’esperimento, andato in scena due anni fa, è fallito miseramente, relegando l’idea di un Natale sotto il segno del pallone ad un sogno nel cassetto dei più estremisti degli esterofili che possono continuare a godersi le partite solo degli altri campionati.

Ma il 25 dicembre 1914 due squadre scesero davvero in campo in un’Italia che si preparava ad entrare in guerra durante il primo conflitto mondiale. Una era l’Inter, l’altra era l’Unione Sportiva Milanese, che si sfidarono per recuperare un match del girone Nord. All’epoca il campionato non si svolgeva a girone unico ed era diviso per territori. In questo caso la gara era pure un derby in quanto si sfidavano due squadre della città di Milano. La partita non ebbe storia: finì 12-1 per l’Inter. Poker di Agradi, doppiette di Luigi Cevenini, Asti e Aebi. Gol, infine, di Engler e Aldo Cevenini. L’unica rete della bandiera, per l’Unione Sportiva Milanese, portò la firma di Cavallini. I nerazzurri finiranno quel campionato al terzo posto.

La data del 25 dicembre 1914 è inoltre simbolicamente segnata sul calendario anche per la famosa tregua dal combattimento armato dell’epoca tra i soldati tedeschi e britannici. Anche se non ci fu nessun accorso ufficiale, vennero, per un giorno, depositate le armi organizzate partite di calcio tra i combattenti.

