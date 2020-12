Mercato – Gomez sempre più lontano dall’Atalanta: l’entourage lo offre all’Inter

Continua la rottura Papu Gomez–Gasperini. L’argentino sembra ormai essere destinato a partire nel mercato di gennaio dopo le mancate convocazioni nelle ultime gare di campionato. L’Atalanta sostiene le scelte dell’allenatore e non intende chiudere il rapporto tra le parti, anche perché andrebbe a peggiorare il clima all’interno dello spogliatoio. Col Papu sul mercato, l’Inter sta sempre in allerta e un giocatore come l’argentino farebbe sicuramente comodo alla squadra di Conte.

Come riporta tuttomercatoweb.com, Gomez e Atalanta sarebbero ai saluti: l’entourage si è già messo a lavoro per trovare una sistemazione in questa sessione di mercato. L’argentino è stato offerto a diverse squadre di Serie A e l’Inter è tra queste. I nerazzurri rimangono quindi alla finestra e potrebbero intavolare una trattativa: gli unici ostacoli sarebbero l’età del giocatore, 32 anni, e il prezzo del cartellino. Marotta e Ausilio sono vigili sulla situazione, la telenovela Gomez continua.

