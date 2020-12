Dalla botta di Barella alla cavalcata di Lukaku: i 5 gol più belli del 2020 dell’Inter

E’ stato un anno molto particolare, fortemente colpito dalla pandemia del Covid-19. Il 2020 sarà ricordato come l’anno calcistico a porte chiuse, ma nonostante questo l’Inter può vantare diverse situazioni positive. Dal secondo posto in campionato, ad un punto dalla Juventus, alla finale di Europa League contro il Siviglia. Antonio Conte ha avuto un bilancio tutto sommato positivo, anche se non sono mancate le frecciatine alla società durante la stagione.

Per quanto riguarda i gol, i nerazzurri hanno eguagliato il loro stesso record di reti siglate in un anno solare: 108, come accaduto nel 1961 e nel 2007. Di questi, abbiamo raccolto i migliori: ecco i 5 gol più belli dell’Inter nel 2020.