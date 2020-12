Inter, la classifica marcatori del 2020: comanda Lukaku. Sorpresa sul podio, al terzo posto c’è un difensore

Un anno di gol per l’Inter di Antonio Conte, che chiude il suo 2020 con la bellezza di 108 reti segnate, un record per la società nerazzurra, che eguaglia i numeri già raggiunti nel 1961 e nel 2007. Sono stati ventuno i calciatori che hanno trovato la via della porta, al quale vanno aggiunti tre autogol delle avversarie.

In cima alla graduatoria, ovviamente, Romelu Lukaku con trentacinque reti, davanti a Lautaro Martinez. Sorpresa sul podio, con Danilo D’Ambrosio terzo con sette reti segnate.

La classifica:

Romelu Lukaku – 35

Lautaro Martinez – 15

Danilo D’Ambrosio – 7

Alexis Sanchez – 5

Achraf Hakimi – 4

Roberto Gagliardini – 4

Ashley Young – 4

Antonio Candreva – 4

Christian Eriksen – 4

Stefan de Vrij – 3

Nicolò Barella – 3

Cristiano Biraghi – 3

Ivan Perisic – 2

Marcelo Brozovic – 2

Alessandro Bastoni – 2

Borja Valero – 2

Diego Godin – 2

Matteo Darmian – 1

Milan Skriniar – 1

Matias Vecino – 1

Andrea Ranocchia – 1

