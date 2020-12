Dalla rimonta nel derby al 5-0 allo Shakhtar: le tre partite più belle del 2020 dell’Inter!

Il 2020 è ormai agli sgoccioli e l’, dopo l’1-2 ottenuto in casa dell’Hellas Verona, si appresta a chiudere un’annata molto positiva. È vero, trofei non ne sono arrivati: tra la scorsa stagione e quella attuale, però, i risultati raggiunti sono stati nettamente migliori di quelli ottenuti negli ultimi 8 anni. Con Antonioin panchina il primo capitolo è stato chiuso al secondo posto in campionato, a cui si aggiungono una semifinale di Coppa Italia e, soprattutto, una finale di Europa League. Il secondo invece, iniziato qualche mese fa, per ora ci sta restituendo un’seconda ad un solo punto dalcapolista, con le altre avversarie lontane di 6, 7, 8, 9 lunghezze. E, a giudicare dalla partenza claudicante con cui si era aperta la stagione, i miglioramenti ora sono più che evidenti.

In questo approfondimento, per festeggiare l’arrivo del 2021 e lasciarci alle spalle quest’anno positivo per l’Inter – ma purtroppo negativo per tutti, a causa della pandemia -, riviviamo insieme le tre partite più belle di tutto il 2020 nerazzurro: pronti, partenza… via!

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<