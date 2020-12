Beto Yaque: “Lautaro è tranquillo e felice. Barcellona? Ha 3 anni di contratto con l’Inter, sta bene a Milano”

Beto Yaque, agente di Lautaro Martinez, si è concesso ai microfoni di Olé per parlare del Toro e spegnere le voci di mercato attorno al numero 10 dell’Inter.

Ecco le sue parole: “Barcellona? Lautaro sta bene dov’è. Sta crescendo e imparando, parliamo di un ragazzo con un potenziale enorme, senza limiti, che può diventare un giocatore d’élite. Oggi la verità è che la cosa più importante è vedere come si sia abituato al calcio europeo molto rapidamente. Ha conquistato tutti per quello che dà in campo, la gente si è affezionata a lui e questo gli ha fatto bene per continuare a mostrare il suo valore”.

Futuro all’Inter: “Ha ancora tre anni di contratto, chi lo vuole deve parlare coi nerazzurri. Ma a Milano è tranquillo e felice. Gioca e cresce”.

