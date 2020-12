Vidal senza limiti: “Non ho paura a pronunciare la parola scudetto. Proviamo a vincerlo, dobbiamo dare il massimo”

Arturo Vidal è tornato in campo contro Spezia e Verona, dopo essere stato per lungo tempo ai box. Conte ha insistito tanto per averlo a Milano e ora l’ex Barcellona è chiamato ad essere l’uomo in più dell’Inter nella lotta scudetto con la sua grinta e il suo palmares.

Il centrocampista nerazzurro si è concesso ai microfoni di Sky Sport e ha suonato la carica per la seconda parte di stagione: “Il momento più duro della stagione è stato l’eliminazione dalla Champions League, volevo vincerla. L’Inter ha un progetto giovane, ci sono giocatori giovani che vogliono vincere qualcosa e ci sono ancora due obiettivi importanti in palio, dobbiamo fare il massimo. Scudetto non è una parola che ho paura di pronunciare. Ho vinto tanto in Italia, Spagna e Germania e so che vincere è l’obiettivo. Dobbiamo lavorare e pensare una partita alla volta e provare a vincere il campionato”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<