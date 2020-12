Sky – Eriksen e Nainggolan in uscita, dubbio Vecino. Poi sarà all-in su Gomez o De Paul

Pochi giorni e prenderà il via la sessione invernale di calciomercato in cui Antonio Conte si aspetta importanti colpi per rinforzare la sua Inter e tentare l’assalto definitivo allo scudetto.

Come riportato da Sky Sport, c’è grande attesa per il summit tra la dirigenza nerazzurra e Antonio Conte. Il presidente Steven Zhang ha ribadito che sarà fondamentale prima sistemare in uscita quei giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico nerazzurro, a partire da Eriksen e Nainggolan.

Da capire invece quale sarà il destino di Vecino, il centrocampista uruguaiano potrebbe anche rimanere a Milano e giocarsi le sue chance. Solo quando saranno sistemate e definite queste 3 situazioni, Marotta farà all in su un giocatore: il Papu Gomez e Rodrigo De Paul restano nomi caldi.

