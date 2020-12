Carli (ds Parma): “Gervinho all’Inter? Da capire quale sarà la sua volontà. E su Pinamonti…”

In vista della finestra invernale di calciomercato, la dirigenza dell’Inter continua a monitorare con attenzione Gervinho, attaccante ivoriano del Parma già seguito nelle passate finestre di mercato. Marcello Carli, direttore sportivo dei gialloblu, si è concesso ai microfoni di Parmalive.com per parlare del suo futuro.

Ecco le sue parole: “E’ una situazione particolare, il Parma era convinto di averlo già venduto l’anno scorso tanto da investire una cifra importante per Caprari. Gervinho aveva deciso che la sua esperienza fosse finita e poi non trovò l’accordo con l’altro club. Dovremo capire la sua volontà. Io lo vedo tranquillo e sereno, si sta allenando bene ma cosa succede tra quindici giorni non lo sappiamo. Dobbiamo rimanere attenti a non cedere giocatori che possono darci una mano a salvarci. Poi il mercato è semplice: ci devono essere gli incastri giusti fra offerta, volontà del giocatore e idee nel rimpiazzarlo questo giocatore”.

Pinamonti possibile numero per l’attacco: “Ci stiamo confrontando ma sono cose che tengo tra me e il presidente. Credo sia facile capire quale sarebbe la soluzione più facile da seguire, l’attacco resta il reparto che in questo momento ha bisogno di essere sorretto di più e avere più scelte”.

