Roberto Martinez: “Lukaku fa cose che nessun altro fa in Europa. Ho un debole per lui dai tempi dell’Everton”

E’ sempre più il simbolo di questa Inter e lo ha dimostrato a suon di gol. Romelu Lukaku ha preso in mano l’attacco della squadra e quest’anno in campionato sono già 11 i centri del belga. Anche con la sua nazionale è sempre devastante: Big Rom, infatti, è il capocannoniere nella storia del Belgio, avendo realizzato 57 gol. Di lui ha parlato proprio il ct della nazionale Roberto Martinez, raggiunto dai microfoni di De Morgen.

Queste le sue parole: “Lukaku ha giocato con me all’Everton quando aveva solo 19 anni e ha fatto le prime 24 partite di Premier League con me. Fin da subito ho avuto un debole per lui. In Europa non vedo nessun altro come lui: fa cose per la squadra che sa fare solo lui, sia quando ha la palla che senza palla. Le sue dichiarazioni a France Football? Si sa come fanno i giornalisti: avrà detto tante cose, ma loro evidenziano solo la frase in cui si dichiara tra i migliori 5 in Europa”.

