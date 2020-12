CM.com – L’Inter non molla Marcos Paulo: occasione a zero per giugno. Tentativo disperato del Fluminense

L’Inter ha messo gli occhi su Marcos Paulo, attaccante classe 2001 del Fluminense in scadenza di contratto nel 2021. Il giovane brasiliano sta brillando in Sudamerica e la dirigenza nerazzurra ora è pronta ad accelerare sul mercato dopo aver parlato più volte con il suo entourage.

Come riportato da Fabrizio Romano su calciomercato.com, il Fluminense ci proverà fino all’ultimo per non perdere a zero Marcos Paulo. Al giocatore è stato offerto nei giorni un contratto triennale con tanto di aumento dell’ingaggio e clausola rescissoria al ribasso, sapendo che il ragazzo sogna di andare presto in Europa. Il club resta in attesa della risposta del giocatore, sperando nella sua riconoscenza, ma l’Inter preme e resta alla finestra.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<