Mercato – Papu Gomez, due scenari possibili per il futuro. L’Inter resta vigile: le ultime

Il futuro del Papu Gomez è ancora un tabù. Il trequartista argentino è in rotta con l’Atalanta, dopo la frattura con il proprio tecnico Giampiero Gasperini, e potrebbe lasciare Bergamo già dalla prossima finestra di mercato. Tuttavia, secondo quanto riportato dal calciomercato.com, sono previsti 2 scenari per l’argentino. La prima è quella di un confronto con il proprio club per tentare una riappacificazione. Il Papu è un simbolo della squadra e la famiglia Percassi lo sa bene, per questo si potrebbe tentare il tutto per tutto per la sua permanenza.

Il secondo scenario, invece, è quello della cessione. In questo caso l’Inter resta vigile, perché quello di Gomez è un nome che piace in viale della Liberazione. Marotta ha ottimi rapporti con l’Atalanta e per ora aspetta: si dovrà capire il prezzo dell’argentino, che probabilmente si aggira tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Al momento non c’è una trattativa, ma quella nerazzurra sarebbe una destinazione gradita all’argentino classe ’88.

